Странам ЕС разрешили самостоятельно закупать «Спутник V»

Странам ЕС разрешили самостоятельно закупать &#171;Спутник V&#187;
Россия подала заявку на сертификацию «Спутника V» на территории ЕС. Фото: официальный сайт вакцины "Спутник V"

Странам-членам Евросоюза разрешено самостоятельно закупать российскую вакцину «Спутник V». Об этом заявил официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер.

По его словам, страны, принявшие соответствующее решение на национальном уровне, будут самостоятельно нести ответственность за все последствия применения этих препаратов.

Как сообщает ТАСС, в ЕК определили портфель вакцин, которые приобретают сообща. Так, в нем находятся 2,6 млрд доз Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Регулятор ЕС приступил к экспертизе регистрационного досье «Спутника V».

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Она смогла доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мишустин призвал завершить вакцинацию от Covid-19 до осени.

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