Мишустин призвал завершить вакцинацию от коронавируса до осени

Мишустин призвал завершить вакцинацию от коронавируса до осени
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что основной объем вакцинации должен завершиться до осени. Фото: kremlin.ru

Основной объем массовой вакцинации от коронавируса должен завершиться к осени текущего года. Такое заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, есть опасения, что именно осенью возникнет очередная волна пандемии, поэтому к этому моменту важно привить от COVID-19 как можно больше людей, чтобы избежать распространения инфекции.

Как сообщили «РИА Новости», Мишустин также выразил надежду, что в ближайшее время выпуск «ЭпиВакКороны» достигнет промышленных масштабов, чтобы обеспечить вакцинацию населения.

Напомним, массовая вакцинация от новой болезни началась в России 18 января.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ назвали год окончания пандемии коронавируса.

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