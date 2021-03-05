В ВОЗ назвали год окончания пандемии коронавируса

Несмотря на то, что маски не дают 100%-й защищенности от заражения или распространения коронавируса, носить их необходимо. Фото: pixabay

Несмотря на то, что маски не дают 100%-й защищенности от заражения или распространения коронавируса, носить их необходимо. Фото: pixabay

Эксперты считают, что ситуация нормализуется в 2022 году.

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге рассказал, когда ожидается окончания пандемии коронавируса. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что многое зависит от того, будут ли грамотно действовать власти разных стран и получат ли прививку от инфекции небогатые страны. Клюге считает, что в 2021 году специалисты знают о коронавирусе намного больше, чем в 2020, поэтому они понимают, как поступать в той или иной ситуации.

Представитель ВОЗ добавил, что вирус никуда не исчезнет, но спустя время не потребуется вмешательств. Напоминаем, что пандемия коронавируса началась год назад. С тех пор границы большинства стран остаются закрытыми, инфекция продолжает распространяться по миру.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вакцину «ЭпиВакКорона» разрешили применять для вакцинации людей старше 60 лет.