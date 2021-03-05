Вакцину «ЭпиВакКорона» разрешили применять для вакцинации людей старше 60 лет

Вакцину &#171;ЭпиВакКорона&#187; разрешили применять для вакцинации людей старше 60 лет
Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» получила разрешение на использование среди жителей России старше 60 лет.

Вакцина, разработанная центром «Вектор», успешно прошла открытое клиническое исследование ІII—IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, результаты исследований продемонстрировали иммуногенность и высокую безопасность данного препарата. Теперь «ЭпиВакКороной» смогут вакцинироваться все граждане России старше 18 лет.

Напомним, препарат «Эпиваккорона» был зарегистрирован в России 14 октября 2020. Это вторая вакцина от коронавируса, созданная российскими учеными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России завершили вторую фазу исследований вакцины «Спутник Лайт».

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