Вакцину «ЭпиВакКорона» разрешили применять для вакцинации людей старше 60 лет

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» получила разрешение на использование среди жителей России старше 60 лет.

Вакцина, разработанная центром «Вектор», успешно прошла открытое клиническое исследование ІII—IV фазы среди лиц в возрасте от 60 лет и старше.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, результаты исследований продемонстрировали иммуногенность и высокую безопасность данного препарата. Теперь «ЭпиВакКороной» смогут вакцинироваться все граждане России старше 18 лет.

Напомним, препарат «Эпиваккорона» был зарегистрирован в России 14 октября 2020. Это вторая вакцина от коронавируса, созданная российскими учеными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России завершили вторую фазу исследований вакцины «Спутник Лайт».