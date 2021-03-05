В России завершили вторую фазу исследований вакцины «Спутник Лайт»

Завершена вторая фаза клинических исследований однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

По его словам, также завершена оценка вакцины «ЭпиВакКорона» для использования лиц 60 лет и старше. Все необходимые данные уже отправлены экспертам для оценки.

Как сообщили «РИА Новости», полученные данные направлены экспертам для оценки.

«Спутник Лайт» представляет собой облегченный вариант «Спутника V» и состоит из одного компонента. Препарат вошел в третью фазу клинических испытаний, которые завершат в 2022 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что российские разработчики подали заявку на одобрение вакцины «Спутник Лайт».