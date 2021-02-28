Российские разработчики подали заявку на одобрение вакцины «Спутник Лайт»

Разработчики «облегченной» вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» подали заявку на ее регистрацию в России и ряде других стран.

Как сообщается в официальном Twitter препарата, если заявка будет одобрена, то «Спутник Лайт» можно будет использовать при чрезвычайных обстоятельствах.

«Выход «Спутника Лайт» в мир ожидается в марте», — говорится в сообщении.

«Спутник Лайт» был разработан в институте имени Гамалеи. Препарат представляет собой облегченный вариант «Спутника V» и состоит из одного компонента.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве начались испытания «Спутника Лайт». Препарат опробуют на добровольцах.