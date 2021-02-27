В Москве начались испытания «Спутника Лайт»

Препарат опробуют на добровольцах. На данный момент вакцинироваться согласились почти 500 человек.

В Москве начались испытания вакцины «Спутник Лайт» на добровольцах. Первые участники уже сделали укол, о чем сообщает РИА Новости сегодня, 27 февраля.

Прежде чем волонтер получает препарат, ему необходимо пройти обследования. На данный момент к вакцинации полностью готовы 490 человек. В мэрии столицы отметили, что добровольцем может стать человек старше 18 лет, который не болел в последнее время ни коронавирусом, ни ОРВИ.

«Предполагается, что эта вакцина будет использоваться для молодых людей от 18 до 30 лет, у которых вырабатывается хороший иммунный ответ и уже при первой репликации у них вырабатывается достаточный уровень антител», — говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России выявили 11 534 новых случая заражения COVID.