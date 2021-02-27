В России выявили 11 534 новых случая заражения COVID

Российские медики за минувшие сутки зафиксировали 11 534 новых случая заражения коронавирусом в стране.

Об этом стало известно в субботу, 27 февраля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, у 1 332 человек болезнь протекает бессимптомно. Всего на сегодняшний день в России выявлено 4 234 720 случаев коронавируса в 85 регионах.

Количество летальных исходов составило 439. Полностью вылечиться смогли еще 16 020 россиян.

Первую строчку рейтинга по заболеваемости COVID-19 среди регионов России заняла Москва, где за последние 24 часа болезнь обнаружили у 1 825 жителей. Следом идет Петербурге – 951 новый ковид-пациент. На третьем месте оказалась Московская область — 558 новых инфицированных. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 134 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эпидемиолог спрогнозировал превращение COVID в сезонное заболевание.