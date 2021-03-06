Платье Фриске не смогли продать на благотворительных торгах

Платье Фриске не смогли продать на благотворительных торгах
Платье не смогли продать, но его можно приобрести онлайн. Фото: скриншот Instagram

Стартовая цена составляла 100 тысяч рублей.

Фонд «Жанна Фриске – Я рядом» принял участие в аукционе, в рамках которого планировал продать помимо прочего платье погибшей певицы. Об этом благотворители рассказали в Instagram-аккаунте фонда.

Известно, что платье Фриске надевала на церемонию MTV RUSSIA MUSIC AWARDS в 2008-м году. Его надеялись продать минимум за сто тысяч рублей. Отмечается, что многим стилистам образ певицы тогда понравился – они посчитали, что он «словно находится вне времени».

Тори прошли во время благотворительного форума предпринимателей «Сделано с любовью. Заряжено добром». Платье никому не приглянулось, зато другие вещи Фриски нашли своих хозяев.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Шепелев рассказал о главном минусе романа с Фриске. Он предпочитает больше не говорить о личной жизни, потому что публичность однажды навредила его счастью.

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