В Петербурге «заминировали» несколько ТЦ и УФМС

Аноним заявил, что наблюдает за входами и подъездами.

Сразу несколько объектов в Санкт-Петербурге угрожают взорвать. Об этом Gazeta.SPb стало известно сегодня, 6 марта.

В анонимках, которые рассылают торговым центрам и УФМС, говорится, что в зданиях находятся тротиловые шашки. «Минер» уверяет, что следит за входами и подъездами и призывает не вызывать сотрудников правоохранительных органов и взрывотехников. В противном случае будет активирована взрывчатка, говорится в письмах.

Злоумышленник пишет, что готов взорвать и «Жемчужную Плазу», и «Охта Молл», и «ПИК» и многие другие торговые центры, а также отделы УФМС.

Аноним требует, чтобы полицейские Петербурга наказали двух мужчин, которые якобы занимаются организованной преступностью.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что лжеминер заставил побегать полицию в Пулково, ТЦ Галерею и Конституционный суд.