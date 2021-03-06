Песков заверил, что власти не собираются повышать пенсионный возраст

Он отметил, вопрос о новом повышении не стоит на повестке.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал слухи о новом повышении пенсионного возраста в России. Он заверил, что такой вопрос даже не обсуждается. Об этом пишет РИА Новости.

О том, что власти могут повысить пенсионный возраст, заявил депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Он считает, что это случится после выборов в Госдуму. Депутат пояснил, что Кремль пойдет на такой шаг, так как пока не удалось устранить дефицит бюджета ПФР.

«Это абсолютное неправильное заявление»,

— отреагировал Песков.

Напоминаем, что пенсионную реформу провели в 2018 году. До 2028 года пенсионный возраст женщин подняли до 60 лет, а мужчин – до 65 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что после пенсионной реформы россиянам стали чаще отказывать в пенсии. Согласно данным, ведомство вынесло 175,3 тыс. решений об отказе в назначении пенсионных выплат, что составило 12,3% от общего числа вынесенных решений.