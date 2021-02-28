После пенсионной реформы россиянам стали чаще отказывать в пенсии

Жителям России стали реже назначать пенсионные выплаты. Пенсионный фонд страны (ПФР) выписал после реформы стал выписывать больше отказов.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на текст отчета ПФР за 2019 год, который стал первым после пенсионной реформы 2018 года. Согласно данным, ведомство вынесло 175,3 тыс. решений об отказе в назначении пенсионных выплат, что составило 12,3% от общего числа вынесенных решений.

Отметим, что в документе за 2018 год говорится о 170,5 тыс. отказов. В 49,2% случаев основанием для отказа служило отсутствие причины для досрочного назначения пенсии.

Кроме этого, уменьшились количество выплат по обязательному пенсионному страхованию и государственному пенсионному обеспечению. В 2018 году их было 2,4 млн, а в 2019 году 1,54 млн соответственно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно условие для получения пенсии свыше 30 тысяч рублей.