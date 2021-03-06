Пожилую петербурженку обманули на 420 тысяч рублей, пообещав вернуть деньги на памятник Ахматовой

Лжеюристы рекламировали свои услуги по радио - доверчивые жертвы сами звонили мошенникам. Фото: pixabay

Лжеюристы рекламировали свои услуги по радио - доверчивые жертвы сами звонили мошенникам. Фото: pixabay

Мошенники, выдававшие себя за юристов обманули 81-летнюю пенсионерку, заслуженного архитектора, на 420 тысяч рублей.

Женщина, живущая в поселке Сиверский Гатчинского района Ленобласти, обратилась в местную дежурную часть полиции. Она рассказала, что хотела вернуть денежные средства в размере 600 тысяч рублей, которые местные жители собрали и передали администрации.

Услышав по радио рекламу юридической фирмы, пенсионерка решила воспользоваться услугами адвокатов и позвонила по указанному телефону. Неизвестная, представившись Александрой, попросила перед началом сотрудничества перевести некую сумму «Тимуру». За два дня женщина отправила мошенникам 420 тысяч рублей, прежде чем поняла, что стала жертвой обмана. Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Следственный комитет России по поручению Бастрыкина разберется в случаях мошенничества с петербургскими пенсионерами.