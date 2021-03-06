Стало известно число ковид-нарушителей в Петербурге за февраль

Несмотря на улучшение ситуации с коронавирусом в Северной столице, ограничительные меры продолжают действовать. Многие горожане, однако, расслабились и забывают о необходимости соблюдать антиковдные правила.

Оказалось, что за февраль был составлено 1 557 административных протоколов в отношении нарушителей мер санитарной безопасности, передают «Невские новости», ссылаясь на комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга.

Наибольшее число протоколов выписаны за отсутствие защитной маски, необеспечение социальной дистанции между сотрудниками и посетителями, посещение ночных клубов и допуск в них желающих, а также за курение кальянов в непредназначенный для этого местах.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Москве с 8 марта режим самоизоляции для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями становится рекомендательным, а не обязательным, как сейчас.