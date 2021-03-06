В Москве с 8 марта отменят обязательную самоизоляцию для пожилых

В Москве с 8 марта отменят обязательную самоизоляцию для пожилых
Фото: pixabay

В пятницу, 5 марта, мэр Москвы Сергей Собянин заявил в своем блоге об отмене обязательного соблюдения самоизоляции для граждан старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями с 8 марта.

По словам градоначальника, смягчение ограничений обусловлено стабилизацией эпидемиологической обстановки в столице: снижается как число новых случаев заражения, так и количество госпитализаций. Социальные карты пожилых москвичей также будут разблокированы 8 марта, отмечает Собянин.

При этом горожан, находящихся в группе повышенного риска, по-прежнему призывают не пренебрегать домашним режимом: соблюдение самоизоляции остается рекомендательной мерой безопасности. Мэр также пожелал пенсионерам здоровья и поздравил дам с наступающим Международным женским днем.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, какие обследования стоит пройти пациентам, выздоровевшим от коронавируса.

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