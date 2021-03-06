Врачи перечислили обследования, необходимые переболевшим COVID-19

Для восстановления после ковида необходимо не только своевременное обращение к медикам, но и ведение здорового образа жизни. Фото: pixabay

Для восстановления после ковида необходимо не только своевременное обращение к медикам, но и ведение здорового образа жизни. Фото: pixabay

После выздоровления от коронавирусной инфекции организм нуждается в дополнительных обследованиях, чтобы в случае необходимости медики смогли вовремя отследить и предотвратить негативные последствия болезни.

В частности, медики советуют проверить состояние сердца и легких, а также посетить психотерапевта и эндокринолога, пишут «Аргументы и Факты». Коронавирус способен спровоцировать развитие таких недугов, как миокардит (воспаление мышечного слоя сердца), гиперкоагуляция (склонность к образованию тромбов, возникающая из-за цитокинового шторма), диабет первого типа, а также может стать причиной фиброзных изменений в легких, панических атак и ухудшения памяти.

По словам врачей, нужно не только обратиться за профессиональной помощью, но и внимательно следить за своим состоянием: больше отдыхать, регулярно питаться, вести активный образ жизни, делать дыхательную гимнастику, ходить на массаж и избавиться от вредных привычек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как долго дети остаются переносчиками коронавируса.