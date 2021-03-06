Доктор Мясников обнаружил у себя опоясывающий лишай

Несмотря на диагноз, на выходные Мясников решил отправиться в Мурманск, чтобы искупаться в Белом море. Фото: Instagram @drmyasnikov.ru

Несмотря на диагноз, на выходные Мясников решил отправиться в Мурманск, чтобы искупаться в Белом море. Фото: Instagram @drmyasnikov.ru

Известный медик и телеведущий Александр Мясников рассказал в своем Instagram, что уже неделю борется с коварной болезнью: опоясывающим лишаем или Herpes zoster. Недуг характеризуется кожными высыпаниями и сильной болью.

Сначала боль в правой лопатке Мясников списывал на растяжение мышцы, однако увидев высыпания, понял — это опоясывающий лишай. Врач признался, что, хотя регулярно напоминает всем о необходимости повторной вакцинации от Herpes zoster после 60 лет, сам совершенно об этом забыл.

По словам доктора, именно этот вирус в детстве провоцирует ветрянку у детей. Раз оказавшись в организме, герпес уже не покидает его, и с возрастом, когда иммунитет ослабевает, может проявится в виде столь неприятной болезни. Для опоясывающего лишая характерны боли по ходу нервов, зудящие пузырьки-высыпания и затем постгерпетические боли. Возможны и различные осложнения, поэтому необходимо выявить заболевание как можно скорее, чтобы своевременно пройти курс лечения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что другой не менее известный «телевизионный» врач, Евгений Комаровский, высказал свое мнение по поводу сегодняшнего состояния Украины.