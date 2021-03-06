Доктор Комаровский назвал Украину слаборазвитой страной

Комаровский считает, что Украина неверно распорядилась потенциалом, оставленным стране "в наследство" после распада СССР. Фото: кадр из видео youtube

Комаровский считает, что Украина неверно распорядилась потенциалом, оставленным стране "в наследство" после распада СССР. Фото: кадр из видео youtube

Известный медик и телеведущий Евгений Комаровский во время беседы с журналистом Дмитрием Гордоном назвал Украину слаборазвитой страной.

По словам врача, Украина была развитой страной, запускала ракеты в космос, владела атомным оружием и в целом достойно выступала на мировой арене. Гордон, в свою очередь, возразил Комаровскому, но доктор резко прервал его, отметив, что сейчас государство растеряло все, что получило «в наследство» от Советского Союза, передает РИА Новости.

В качестве примера динамичного развития страны телеведущий привел Индию, которая в последнее время стремительно растет в сферах промышленности, ракетостроения, медицины и IT. Кроме того, как отметил Комаровский, именно в Индии сейчас сосредоточено производство 65% от мирового объема вакцин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Украина призывает ввести новые антироссийские санкции из-за «Северного потока-2».