На перекрестке у «Черной речки» горожанин заменил неработающий светофор

На перекрестке у &#171;Черной речки&#187; горожанин заменил неработающий светофор
Мужчина провел на перекрестке не один час. Скриншот: ВКонтакте/ ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В Приморском районе Петербурга, у метро «Черная речка» сломанный светофор заменил доброволец, который не один час выполнял роль регулировщика.

О едва ли не героическом поступке горожанина, пытавшегося предотвратить транспортный коллапс, рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Учитывая начавшийся к вечеру снегопад, риск затора действительно был высок.

Комментаторы иронически отнеслись к поступку мужчины, отметив, что даже инспекторы ГАИ в спецодеждах не всегда удачно регулируют движение, но петербуржец, похоже, справлялся с задачей достойно. В итоге кто-то из автомобилистов даже выдал ему светоотражающий жилет.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Лиговском проспекте мужчина угодил под трамвай. Его сразу же госпитализировали, о состоянии пока ничего неизвестно.

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