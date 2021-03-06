На Лиговском проспекте пешеход попал под трамвай

На Лиговском проспекте пешеход попал под трамвай
Инцидент произошел возле дома №183 по Лиговскому проспекту. Скриншот: Google View

В субботу, 6 марта, около 18:30 неподалеку от дома №183 на Лиговском проспекте во Фрунзенском районе Петербурга мужчина упал на трамвайные пути.

Дорожный инцидент произошел с участием трамвая №25 возле остановки «Курская улица». По информации телеканала «Санкт-Петербург», пострадавший подходил к трамвайным путям, когда его задело транспортом, из-за чего мужчина упал, угодив, по предварительным данным, прямо под вагон.

В связи с происшествием движение по данному маршруту было ненадолго приостановлено. Пешехода оперативно госпитализировали, однако о его текущем состоянии ничего неизвестно. Трамваи на этом участке вновь вернулись к штатной работе уже в 18:49.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в дорожно-транспортном происшествии на проспекте Королева пострадали четыре человека, среди которых двое детей.

дтп лиговский проспект новости СПб пешеход трамвай


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сенат США принял пакет мер по поддержке экономики в размере $1,9 трлн
Доктор Мясников обнаружил у себя опоясывающий лишай
На Лиговском проспекте пешеход попал под трамвай
Эксперты перечислили ранние признаки цирроза печени
В воскресенье в Петербурге снова ожидается снегопад и -6
Участница «ВИА Гры» раскрыла условия контракта с Константином Меладзе
Фигуристка Косторная вернулась от Плющенко к Тутберидзе
Смольный обеспокоен: снижение заболеваемости COVID-19 в Петербурге сильно ...