На Лиговском проспекте пешеход попал под трамвай

В субботу, 6 марта, около 18:30 неподалеку от дома №183 на Лиговском проспекте во Фрунзенском районе Петербурга мужчина упал на трамвайные пути.

Дорожный инцидент произошел с участием трамвая №25 возле остановки «Курская улица». По информации телеканала «Санкт-Петербург», пострадавший подходил к трамвайным путям, когда его задело транспортом, из-за чего мужчина упал, угодив, по предварительным данным, прямо под вагон.

В связи с происшествием движение по данному маршруту было ненадолго приостановлено. Пешехода оперативно госпитализировали, однако о его текущем состоянии ничего неизвестно. Трамваи на этом участке вновь вернулись к штатной работе уже в 18:49.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в дорожно-транспортном происшествии на проспекте Королева пострадали четыре человека, среди которых двое детей.