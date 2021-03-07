В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился почти у 970 человек

В Петербурге за сутки коронавирус подтвердился почти у 970 человек
Жителей просят использовать средства индивидуальной защиты. Фото: Gazeta.SPb.ru / Николай Овсянников

В Петербурге за последние сутки зарегистрировали 968 положительных теста на коронавирусную инфекцию. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

Об этом стало известно в воскресенье, 7 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, лидирует в указанном рейтинге Москва, где вирус подхватили еще 1 534 человека. На третьем месте оказалась Московская область — 773 новых инфицированных. В Ленобласти Covid-19 выявили еще у 135 человек.

Отметии, несмотря на то, что заболеваемость в последние дни пошла на спад, вирус имеет большую опасность для жителей города.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ближайшие недели россиян начнут массово вакцинировать «ЭпиВакКороной».

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