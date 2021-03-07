В ближайшие недели россиян начнут массово вакцинировать «ЭпиВакКороной»

Во второй половине марта россияне смогут получить новую вакцину от COVID-19 «ЭпиВакКорона». Об этом заявил гендиректор центра Ринат Максютов телеканалу «Россия-1».

Таким образом, с этого месяца у желающих привиться от коронавирусной инфекции появится выбор между вакцинами “Спутник V” и “ЭпиВакКорона”.

Максютов напомнил, что вакцина не перенапрягает иммунитет и формирует только ключевые антитела

«ЭпиВакКорона» стала второй зарегистрированной вакциной от коронавируса в России. В ее основе – искусственные элементы коронавируса. Препарат отличается от более известной вакцины «Спутник V».

Напомним, массовая вакцинация первым препаратом началась в России с 18 января, основной ее объем планируется завершить до осени.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербург впервые доставили тысячу доз вакцины «ЭпиВакКорона».