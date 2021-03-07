В Японии выявили второй случай анафилаксии после вакцины от коронавируса

Врачи использовали американский препарат от компании Pfizer.

Министерство здравоохранения Японии рассказало и выявлении второго случая анафилаксии после прививки вакциной американской компании Pfizer. Об этом сегодня, 7 марта, пишет РИА Новости.

Прививку сделали молодой женщине, после чего у нее начался кашель, поднялась температура и упало давление, а также появились сложности с дыханием. Врачи дали пациентке лекарства и все симптомы прошли.

Эксперты почти уверены, что реакцию вызвала именно прививка, так как никаких других причин выявлено пока что не было. Напоминаем, что первый случай анафилаксии был выявлен в Японии 5 марта, тогда реакция появилась у женщины старше 30 лет.

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