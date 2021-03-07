Коронавирус унес жизни еще 37 петербуржцев

В Петербурге за последние сутки от коронавируса скончались 37 человек. Соответствующие данные приводит оперативный штаб по борьбе с болезнью.

Об этом стало известно в воскресенье, 7 марта. За все время пандемии от болезни и ее осложнений умерли 11 350 жителей города.

За последние 24 часа в Петербурге выздоровели 1 402 человека. Всего из городских больниц были выписаны 314 903 человека после лечения Covid-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки коронавирус подтвердился почти у 970 человек. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.