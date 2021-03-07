В России упростили правила использования маткапитала для улучшения жилья

В России упростили правила использования маткапитала для улучшения жилья
Мишустин подписал постановление. Фото: kremlin.ru

Соответствующее постановление уже подписано.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правила использования материнского капитала для улучшения жилья упрощаются. Об этом сегодня, 7 марта, сообщает пресс-служба кабмина.

Если раньше семье, которая хотела компенсировать затраты при строительстве или реконструкции дома, нужно было предоставлять сведения из акта строительные работ, то теперь достаточно показать выписку из Росреестра. Документ докажет, что участок находится в собственности семьи.

Также Мишустин напомнил, что теперь материнский капитал оформляется автоматически после рождения ребенка и отображается в личном кабинете матери на портале госуслуг.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге раскрыли схему мошенничества с использованием маткапитала.

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