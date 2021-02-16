В Петербурге раскрыли схему мошенничества с использованием маткапитала

Правоохранительные органы смогли раскрыть крупную схему мошенничества с обналичивания средств материнского капитала в Северной столице.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, группа злоумышленников заключала фиктивные договоры с гражданами, у которых есть материнский капитал, для строительства жилых домов в регионах России.

«Договоры передавались в отделения пенсионного фонда для получения выплаты. Затем денежные средства обналичивались и распределялись между клиентом и работниками кооператива, которые требовали за свои услуги 45% от суммы капитала», – заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Мошенники смогли привлечь более 100 клиентов через социальные сети. Только на территории Петербурга и Ленобласти ущерб составил 20 млн рублей. На данный момент стражи порядка проводят обыски по 40 адресам в 11 регионах страны. Возбуждено уголовное дело, устанавливаются участники преступлений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в работе МО «Автово» нашли нарушения на 23 млн рублей.