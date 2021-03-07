В Москве из банка пропали более 157 млн рублей

Деньги пропали из сейфовых ячеек.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто похитил более 157 миллионов рублей из московского банка. Об инциденте стало известно сегодня, 7 марта, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Злоумышленники нагрянули в банк, расположенный на 1-й Брестской улице. Там были опустошены ячейки, из которых достали 157 миллионов 170 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело и выясняют, кто причастен к преступлению. Прочие подробности не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Центробанк установил курс евро и доллара перед праздничными выходными. С 6 по 9 марта официальный курс доллара будет держаться на уровне 74,4275 рубля — это на 64,11 копейки выше последнего показателя.