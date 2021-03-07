В Москве из банка пропали более 157 млн рублей

В Москве из банка пропали более 157 млн рублей
Деньги пропали из банковский ячеек. Фото: pixabay

Деньги пропали из сейфовых ячеек.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют, кто похитил более 157 миллионов рублей из московского банка. Об инциденте стало известно сегодня, 7 марта, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Злоумышленники нагрянули в банк, расположенный на 1-й Брестской улице. Там были опустошены ячейки, из которых достали 157 миллионов 170 тысяч рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело и выясняют, кто причастен к преступлению. Прочие подробности не разглашаются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Центробанк установил курс евро и доллара перед праздничными выходными. С 6 по 9 марта официальный курс доллара будет держаться на уровне 74,4275 рубля — это на 64,11 копейки выше последнего показателя.

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