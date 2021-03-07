На «Петроградской» ночью задержали лжеросгвардейца

Задержанный был ранее судим за кражу и угон. Фото: Росгвардия

Задержанный был ранее судим за кражу и угон. Фото: Росгвардия

Мужчина был частично одет в форму сотрудника Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии в ночь на 7 марта задержали на станции метро «Петроградская» лжеколлегу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов обратили внимание на 20-летнего парня ближе к часу ночи. На мужчине была форма с уставными нашивками Росгвардии, хотя очевидно не имел на это право. Когда горожанин заметил патруль, он попытался скрыться с места, но его поймали. Затем росгвардейцы доставили лжеколлегу в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Позже выяснилось, что пойманный парень был в прошлом судим за кражу и автоугон.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти задержали мужчину, который пытался украсть сварочный аппарат. Подозреваемого остановили сотрудники Росгвардии.