В Ленобласти военкомат поздравил женщин и предложил способ мести бывшим

Военкомат Ленинградской области в канун 8 марта поздравил жительниц региона с праздником и назвал необычный способ мести бывшим возлюбленным.
Видеообращение начальника отдела по работе с гражданами областного военного комиссариата полковника Юрия Хромова появилось на страницах правительства Ленобласти в соцсетях.
В ролике военный предлагает девушкам выдать военкомату своих бывших, которые уклоняются от армии. Он предложил оставлять в комментариях аккаунты их бывших вторых половинок и заявил, что военкомат будет ждать их на призывных пунктах.
Стоит отметить, что особого энтузиазма это предложение не вызвало. «Лучше бы вы аккаунты наших будущих прислали», — пишет пользовательница под видео.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ОМОНовцы поздравили петербурженок с 8 марта, раздавая цветы возле подразделения.