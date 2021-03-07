В Ленобласти военкомат поздравил женщин и предложил способ мести бывшим

В Ленобласти военкомат поздравил женщин и предложил способ мести бывшим
Военный предлагает девушкам выдать военкомату своих бывших, которые уклоняются от армии. Фото: кадр из видео областного правительства "Администрация Ленинградской области"

Военкомат Ленинградской области в канун 8 марта поздравил жительниц региона с праздником и назвал необычный способ мести бывшим возлюбленным.

Видеообращение начальника отдела по работе с гражданами областного военного комиссариата полковника Юрия Хромова появилось на страницах правительства Ленобласти в соцсетях.

В ролике военный предлагает девушкам выдать военкомату своих бывших, которые уклоняются от армии. Он предложил оставлять в комментариях аккаунты их бывших вторых половинок и заявил, что военкомат будет ждать их на призывных пунктах.

Стоит отметить, что особого энтузиазма это предложение не вызвало. «Лучше бы вы аккаунты наших будущих прислали», — пишет пользовательница под видео.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ОМОНовцы поздравили петербурженок с 8 марта, раздавая цветы возле подразделения.

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