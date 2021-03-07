Герман-младший снимет фильм об Анне Ахматовой под Петербургом

Герман-младший планирует снять фильм о жизни Анны Ахматовой в Комарово Поэтесса Анна Ахматова. Фото: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Герман-младший планирует снять фильм о жизни Анны Ахматовой в Комарово Поэтесса Анна Ахматова. Фото: Музей Анны Ахматовой в Фонтанном Доме

Российский кинорежиссер Алексей Герман-младший сообщил о намерении снять художественный фильм о поэтессе Анне Ахматовой.

Герман написал на своей странице в Facebook, что очень хочет снять фильм о последних годах жизни Ахматовой в ее домике в поселке Комарово.

«Сделать картину о жизни в том самом маленьком щитовом домике со скамейкой неподалеку, шуме сосен, памяти, её гостях, её уходе», — пишет режиссер.

Герман отметил, что уже приступил к написанию сценария. По его словам, он уже подобрал актрису на роль Ахматовой в новом фильме, но пока решил оставить это в тайне.

Добавим, что Герман-младший снял такие фильмы, как «Довлатов», «Под электрическими облаками», «Короткое замыкание», «Бумажный солдат» и другие.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Данила Козловский снимет фильм по сценарию молодого режиссера. Проект молодого режиссёра студия «DK Entertainment» возьмёт в разработку.