Белоруссия начнет производить вакцину «Спутник V» в конце марта

Белоруссия готовится начать производство антиковидной вакцины «Спутник V» в последних числах марта. Пробная партия препарата уже находится на экспертизе в РФ.

Замглавы Минздрава республики Дмитрий Чередниченко сообщил телеканалу ОНТ, что 26 февраля была выпущена первая партия вакцины «Спутник V» — 15 тысяч доз. Сейчас препарат проходит экспертизу в Институте имени Гамалеи, российские специалисты проверяют его на устойчивость и эффективность.

«И с 30-31 марта мы начнем уже производить вакцину и планируется, что … (это будет) 500 тысяч доз ежемесячно», — заявил замминистра.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент Венесуэлы привился вакциной «Спутник V». Также в сообщении сказано, что прививку сделала супруга президента Венесуэлы.