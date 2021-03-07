Бастрыкин лично проконтролирует дело избитой в Петербурге блокадницы

Бастрыкин лично проконтролирует дело избитой в Петербурге блокадницы
Бастрыкин взял дело на личный контроль. Фото: Администрация Президента

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль дело об избиении 98-летней жительницы Петербурга.

По данным следствия, в последних числах февраля родственники наняли для блокадницы сиделку. Та пришла на работу, напилась и устроила конфликт. Со слов потерпевшей, сиделка настояла, что женщине нужно помыть голову и попросила денег на шампунь. Правда шампунь она так и не купила.

Когда пожилая женщина попросила вернуть сдачу, работница набросилась на нее с кулаками и отобрала телефон, чтобы та не смогла позвонить в полицию. Крики блокадницы услышали соседи и помогли избитой. Пенсионерку увезли в больницу с травмой головы, сдавлением головного мозга и ушибами.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге сиделку, подозреваемую в попытке убить блокадницу, заключили под стражу.

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Бастрыкин лично проконтролирует дело избитой в Петербурге блокадницы
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