В России запретили высаживать детей из транспорта за неоплаченный проезд

В России вступил в силу закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта маленьких пассажиров, не оплативших проезд.

Теперь, если дети до 16 лет не оплатили проезд и едут без взрослых, кондукторы не смогут высадить их из транспорта из-за отсутствия билета.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что с этого момента кондукторы и водители общественного транспорта должны понимать, что, высаживая ребенка-безбилетника за неоплаченный проезд, они нарушают федеральный закон и понесут за это ответственность. Политик добавил, что этот закон приняли, чтобы детей не оставляли одних на дороге, что опасно для их жизни и здоровья.

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