Принц Гарри и Меган Маркл назвали пол второго ребенка

Британский принц Гарри и Меган Маркл ожидают девочку. Об этом они рассказали в интервью на канале CBS.
Принц Гарри отметил, что «иметь любое количество детей — одного или двоих — это замечательно».
«Но у нас мальчик, а теперь и девочка — чего еще можно желать?», — сказал он.
Пара отметила, что они рады стать родителями девочки.
О том, что у них родится второй ребенок, стало известно 14 февраля.Первенец у пары появился 6 мая 2019 года. Мальчика назвали Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Меган Маркл ждет второго ребенка от принца Гарри. Новостью герцог поделился в Twitter после того, как в соцсетях опубликовали фотографию с беременной актрисой.