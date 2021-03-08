Принц Гарри и Меган Маркл назвали пол второго ребенка

Принц Гарри и Меган Маркл назвали пол второго ребенка
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: Группа "Меган Маркл" / ВК

Британский принц Гарри и Меган Маркл ожидают девочку. Об этом они рассказали в интервью на канале CBS.

Принц Гарри отметил, что «иметь любое количество детей — одного или двоих — это замечательно».

«Но у нас мальчик, а теперь и девочка — чего еще можно желать?», — сказал он.

Пара отметила, что они рады стать родителями девочки.

О том, что у них родится второй ребенок, стало известно 14 февраля.Первенец у пары появился 6 мая 2019 года. Мальчика назвали Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Меган Маркл ждет второго ребенка от принца Гарри. Новостью герцог поделился в Twitter после того, как в соцсетях опубликовали фотографию с беременной актрисой.
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