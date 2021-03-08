Принц Гарри и Меган Маркл назвали пол второго ребенка

Британский принц Гарри и Меган Маркл ожидают девочку. Об этом они рассказали в интервью на канале CBS.

Принц Гарри отметил, что «иметь любое количество детей — одного или двоих — это замечательно».

«Но у нас мальчик, а теперь и девочка — чего еще можно желать?», — сказал он.

Пара отметила, что они рады стать родителями девочки.

О том, что у них родится второй ребенок, стало известно 14 февраля.Первенец у пары появился 6 мая 2019 года. Мальчика назвали Арчи Гаррисон Маунтбеттен-Виндзор.