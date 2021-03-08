Грабители напали на ювелирный магазин в Калининском районе

Грабители напали на ювелирный магазин в Калининском районе
Похитили ювелирные изделия. Фото: unsplash.com

Сотрудники полиции разыскивают подозреваемых в разбойном нападении на ювелирный магазин в Калининском районе Петербурга.

Инцидент произошел вечером 7 марта.

В полицию поступило сообщение о том, что четверо неизвестных разбили витрину в магазине на проспекте Науки, 24, и похитили пять планшетов с ювелирными изделиями. Сума ущерба устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 15 января с нескольких телефонов ей позвонила женщина, представившаяся сотрудником банка, и сообщила, что со сберегательных счетов клиентки якобы пытаются списать деньги.

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