Заболеваемость COVID-19 в Петербурге снизилась на 32%

Прививки от коронавируса сделали более 281 тысячи петербуржцев, из которых свыше половины прошли оба этапа вакцинации. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Прививки от коронавируса сделали более 281 тысячи петербуржцев, из которых свыше половины прошли оба этапа вакцинации. Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Вторая волна коронавируса в Северной столице, к счастью, сдает позиции. Заболеваемость среди горожан за последнее время снизилась на 32,8%, согласно данным Межведомственного городского координационного совета по борьбе с COVID-19 на 7 марта.

Количество госпитализаций также снижается: за неделю в больницы попали на 17,36% зараженных меньше. Так, в течение 7 марта госпитализировали 357 человек. Но снизилось и количество выписок — по сравнению с прошлым воскресеньем их стало меньше на 14% (375 человек).

Как отмечают специалисты, судя по этим данным, эпидемиологический процесс все еще на высоком плато. Роль массовой вакцинации, подчеркивают в координационном совете, сейчас имеет решающий фактор, поскольку велика вероятность новой вспышки заболеваемости.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Северной столице свободны 27% коечного фонда для пациентов с COVID-19.