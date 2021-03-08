В Петербурге свободными для пациентов с коронавирусом остаются 27 % коек

В Петербурге свободными для пациентов с коронавирусом остаются 27 % коек
"Коронавирусные" койки в Петербурге". Фото: комитет по здравоохранению

За минувшие сутки в Петербурге обследовали 19 005 человек и выявили 968 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии зафиксировано 373 931 случай заражения.

На данный момент в Петербурге развернуты 6924 койки для пациентов, больных коронавирусом. Из них свободны 1890 коек, что составляет 27,3 процента. При этом тренд на стихание второй волны продолжается, сообщает «Комсомольская правда Санкт-Петербург». Однако суммарная госпитализация взрослых указывает на то, что процесс находится на высоком плато.

С начала пандемии в России выявлено 4 322 776 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 89 094 летальных исхода, выздоровели 3 911 924 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что ученые из Перми разработали модель прибора, с помощью которого люди смогут сделать тест на коронавирусную инфекцию в домашних условиях. Такая тест-система сможет определить наличие инфекции в организме человека или домашнего животного всего за пять минут.

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