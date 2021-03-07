В России ученые создали домашний экспресс-тест на коронавирус

Ученые из Перми разработали модель прибора, с помощью которого люди смогут сделать тест на коронавирусную инфекцию в домашних условиях.

Такая тест-система сможет определить наличие инфекции в организме человека или домашнего животного всего за пять минут, заявляет доктор технических наук Пермского политехнического университета Сергей Костарев. Для проведения теста понадобятся кровь и слюна, передает «Российская газета».

Взятый анализ нужно положить в контейнер со специальным щупом, который представляет собой нитроцеллюлозную мембрану. В этом щупе содержатся антитела к коронавирусу. За считанные минуты проходит реакция, в результате которой формируется комплекс «антиген-антитело». Прибор можно использовать еще несколько раз, но при замене щупов. Сейчас разработка представлена в виде математической модели.

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