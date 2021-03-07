В Британии девушка пожаловалась на невыносимые запахи после COVID-19

В Британии девушка пожаловалась на невыносимые запахи после COVID-19
Она начала чувствовать "ужасный запах", который похож на смесь тухлых яиц, прогорклого мяса и рыбы, смешанные со сточными водами. Фото: pixabay

Жительница Великобритании Джеймелуиз Хадспит переболела коронавирусом, после чего ее начали беспокоить отвратительные запахи.

Как сообщает Mirror, девушка переболела коронавирусной инфекцией в легкой форме и не обращалась за медицинской помощью. Главным симптомом ковида у нее было отсутствие запахов и вкусов, которые вернулись к ней лишь спустя три месяца.

Джеймелуиз рассказала, что вскоре после возвращения обоняния она начала чувствовать «ужасный запах», который похож на смесь тухлых яиц, прогорклого мяса и рыбы, смешанные со сточными водами. Со слов девушки, сначала она думала, что запах исходит откуда-то из квартиры и провела генеральную уборку. Но потом она поняла, что замечает этот запах в супермаркете и на прогулке.

Стоит отметить, что другие переболевшие зачастую испытывают запахи пота, дыма, химикатов, дрожжей и даже крови.

По словам британки, она не нашла способов, которыми можно было бы облегчить это последствие коронавируса. Из-за запахов она постоянно испытывает тошноту и стресс. Также она может есть только простую еду, у которой нет ярких ароматов, иначе ей становится плохо.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса.

великобритания вкус запах обоняние последствия коронавируса


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России ученые создали домашний экспресс-тест на коронавирус
В Британии девушка пожаловалась на невыносимые запахи после COVID-19
В Швейцарии запретили носить в общественных местах паранджу
Нетрезвый водитель переехал девушку на перекрестке Орджоникидзе и Космонавтов
Пользователей предупредили о краже личных данных через Wi-Fi
В Италии оценили возможность использования вакцины от коронавируса ...
Бастрыкин лично проконтролирует дело избитой в Петербурге блокадницы
Российские специалисты создадут уникальное оружие «Молния»