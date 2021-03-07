В Британии девушка пожаловалась на невыносимые запахи после COVID-19

Она начала чувствовать "ужасный запах", который похож на смесь тухлых яиц, прогорклого мяса и рыбы, смешанные со сточными водами. Фото: pixabay

Она начала чувствовать "ужасный запах", который похож на смесь тухлых яиц, прогорклого мяса и рыбы, смешанные со сточными водами. Фото: pixabay

Жительница Великобритании Джеймелуиз Хадспит переболела коронавирусом, после чего ее начали беспокоить отвратительные запахи.

Как сообщает Mirror, девушка переболела коронавирусной инфекцией в легкой форме и не обращалась за медицинской помощью. Главным симптомом ковида у нее было отсутствие запахов и вкусов, которые вернулись к ней лишь спустя три месяца.

Джеймелуиз рассказала, что вскоре после возвращения обоняния она начала чувствовать «ужасный запах», который похож на смесь тухлых яиц, прогорклого мяса и рыбы, смешанные со сточными водами. Со слов девушки, сначала она думала, что запах исходит откуда-то из квартиры и провела генеральную уборку. Но потом она поняла, что замечает этот запах в супермаркете и на прогулке.

Стоит отметить, что другие переболевшие зачастую испытывают запахи пота, дыма, химикатов, дрожжей и даже крови.

По словам британки, она не нашла способов, которыми можно было бы облегчить это последствие коронавируса. Из-за запахов она постоянно испытывает тошноту и стресс. Также она может есть только простую еду, у которой нет ярких ароматов, иначе ей становится плохо.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач рассказал, как восстановить обоняние после коронавируса.