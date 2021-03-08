ДТП на Светлановском обернулось для водителя микроавтобуса госпитализацией

ДТП на Светлановском обернулось для водителя микроавтобуса госпитализацией
Место происшествия. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

На перекрестке проспектов Луначарского и Светлановского несколько часов назад маршрутка не справилась с управлением и протаранила ограждение. Водителя госпитализировали.

Авария случилась в понедельник, 8 марта, у Муринского парка. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы предположили, что водитель микроавтобуса не справился с рулевым управлением. В результате машина получила механические повреждения. Сам маршрутчик был доставлен скорой помощью в медучреждение . Он получил серьезные травмы. Пользователи также добавили, что у водителя мог случиться приступ.

Никто из пассажиров микроавтобуса или других участников дорожного движения не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что автомобиль улетел в кювет по дороге в Колпино.

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