ДТП на Светлановском обернулось для водителя микроавтобуса госпитализацией

На перекрестке проспектов Луначарского и Светлановского несколько часов назад маршрутка не справилась с управлением и протаранила ограждение. Водителя госпитализировали.

Авария случилась в понедельник, 8 марта, у Муринского парка. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Очевидцы предположили, что водитель микроавтобуса не справился с рулевым управлением. В результате машина получила механические повреждения. Сам маршрутчик был доставлен скорой помощью в медучреждение . Он получил серьезные травмы. Пользователи также добавили, что у водителя мог случиться приступ.

Никто из пассажиров микроавтобуса или других участников дорожного движения не пострадал.

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