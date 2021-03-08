Педиатр предупредил о смертельном последствии COVID у детей

Коронавирус может вызвать у детей мультисистемное воспаление организма. Об этом предупредил педиатр Григорий Шеянов.

По его словам, симптомы, которые могут быть вызваны осложнением Covid-19 среди несовершеннолетних, похожи на синдром Кавасаки.

Врач отметил в интервью URA.RU, что заболевание может наблюдаться у детей от 8-11 лет, которые перенесли инфекцию. И добавил, что смертность при развитии мультисистемного воспаления составляет 10-20 процентов.

Шеянов подчеркнул, что только в Москве зафиксировано несколько десятков таких случаев у детей, перенесших новый вирус. Он призвал при признаках вялости, интоксикации и повышенной температуры незамедлительно показать ребенка врачам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге зафиксировали высокую заболеваемость ОРВИ среди детей.