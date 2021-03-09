Путин назвал лучшие качества женщин

Путин назвал лучшие качества женщин
Владимир Путин записал видеообращение. Фото: скриншот "Россия 24"

Президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем, а также назвал лучшие качества представительниц прекрасного пола.

По словам российского лидера, женщины приносят в мир гармонию, красоту и безусловную материнскую любовь. Он добавил, что при этом им удается везде и все успевать, достигать вершин и вызывать уважение.

В ходе телеобращения по случаю праздника Путин отдельно поздравил женщин-медиков, которые в тяжелейших условиях пандемии «проявляют душевную щедрость и профессионализм». Президент пожелал россиянкам здоровья, успехов и взаимопонимания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский космонавт Вагнер подарил женщинам на 8 Марта удивительный закат.

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