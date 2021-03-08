Петербургский космонавт Вагнер пожарил женщинам на 8 Марта удивительный закат

Космонавт показал закат над Патагонией - это южная часть Южной Америки, включающая Анды, плато и низкие равнины. Фото: скриншот "ВКонтакте"

Космонавт показал закат над Патагонией - это южная часть Южной Америки, включающая Анды, плато и низкие равнины. Фото: скриншот "ВКонтакте"

Петербургский космонавт Иван Вагнер поздравил женщин с 8 Марта. Он подарил горожанкам закат над Патагонией.

Фотографиями космической красоты он поделился на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 8 марта. Вагнер показал закат над Патагонией, который был запечатлен с Международной космической станции.

По его словам, с приходом весны солнца становится больше, дни теплее, а краски все ярче, наступает и яркий весенний праздник — 8 марта. Он поздравил с праздником всю женскую часть человечества.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «снежный скульптор» Петербурга поздравил дам с 8 марта оригинальной открыткой. Он добавил в свою работу цвета — розовый и голубой.