«Снежный скульптор» Петербурга поздравил дам с 8 марта оригинальной открыткой

Петербуржец занимается необычным хобби на протяжении вот уже десятка лет. Фото: Instagram @aleksandr_laseev

Петербуржец занимается необычным хобби на протяжении вот уже десятка лет. Фото: Instagram @aleksandr_laseev

В понедельник, 8 марта, петербургский художник Владимир Кузьмин создал необычную открытку в честь Международного женского дня.

Во дворе своего дома на Ланском шоссе Кузьмин презентовал петербурженкам трёхмерную открытку, полностью сделанную из снега. Фотографии украшенной «зимним» декором надписи «С 8 марта, любимые» были опубликованы в социальной сети Instagram. Отметим, что так называемый «снежный скульптор» подошел к задаче креативно и добавил в свою работу цвета — розовый и голубой.

Владимир Кузьмин на протяжении десятка лет увлекается созданием копий известных монументов. Ежедневно он проводит за работой на улице по 3-4 часа. В этом году Владимир вылепил из снега Ростральную колонну, а в следующем собирается воссоздать модель Спаса-на-Крови.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что творческое поздравление подготовил для жительниц Петербурга и знаменитый трубач Михаил Тюменцев (дядя Миша).