Легендарный уличный музыкант дядя Миша поздравил петербурженок с 8 марта

Дядю Мишу знают и любят не только петербуржцы, но и гости города. Скриншот: ВКонтакте/ "Михаил Тюменцев (дядя Миша трубач)"

Дядю Мишу знают и любят не только петербуржцы, но и гости города. Скриншот: ВКонтакте/ "Михаил Тюменцев (дядя Миша трубач)"

Известный петербургский уличный музыкант Михаил Тюменцев, известный горожанам и туристам больше как дядя Миша, выступил во дворе дома Зодчего Росси в честь Международного женского дня.

Перед тем, как начать свое привычное виртуозное выступление, трубач поздравил представительниц прекрасного пола и заявил, что мужчины любят, ценят женщин и не могут без них жить. Отметим, что 81-летний дядя Миша регулярно выступает на Невском проспекте, набережной канала Грибоедова и возле метро «Чернышевская». В его репертуаре самая разная музыка: от классики до рок-баллад.

Михаил Тюменцев на расстается с трубой с 11 лет. У него за плечами музыкальное училище во Владивостоке, а в Северной столице уличный артист живет в Северной столице с 1980 года. По словам дяди Миши, он даже попал в Книгу рекордов Гиннеса, продемонстрировав навык игры на трубе, стоя на голове.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что с Международным женским днем россиянок также, прямо с орбиты, поздравили отечественные космонавты.