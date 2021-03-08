Космонавты поздравили россиянок с 8 марта с орбиты Земли

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поздравили женщин с 8 марта. Поздравление они записали с борта Международной космической станции (МКС).

Космонавты поздравили женщин с началом весны, пожелав им услышать слова любви и почувствовать внимание и заботу родных и близких.

«Весна — это время обновления, время пробуждения и расцвета природы, время новых надежд. Вы делаете наш мир лучше и добрее», -сказал Рыжиков в поздравлении, опубликованном «Роскосмосом».

Кудь-Сверчков пожелал, чтобы каждый день всех женщин был наполнен радостью, счастьем, приятными сюрпризами и семейным теплом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что военнослужащие ЗВО вручили петербурженкам цветы в честь 8 Марта.