Космонавты поздравили россиянок с 8 марта с орбиты Земли

Космонавты поздравили россиянок с 8 марта с орбиты Земли
Космонавты записали видеопоздравление к 8 марта. Фото: Роскосмос

Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков поздравили женщин с 8 марта. Поздравление они записали с борта Международной космической станции (МКС).

Космонавты поздравили женщин с началом весны, пожелав им услышать слова любви и почувствовать внимание и заботу родных и близких.

«Весна — это время обновления, время пробуждения и расцвета природы, время новых надежд. Вы делаете наш мир лучше и добрее», -сказал Рыжиков в поздравлении, опубликованном «Роскосмосом».

Кудь-Сверчков пожелал, чтобы каждый день всех женщин был наполнен радостью, счастьем, приятными сюрпризами и семейным теплом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что военнослужащие ЗВО вручили петербурженкам цветы в честь 8 Марта.

8 марта МКС поздравление роскосмос


 

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