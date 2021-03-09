Ночью в Мурино волонтеры спасли кошку из вентиляции заброшенного здания

В ночь на 9 марта петербургские специалисты службы спасения животных «КОШКИСПАС» спасали в Мурино кошку, которая застряла в вентиляционной шахте заброшенного здания.

Животное спасали три волонтера. Процесс транслировался в прямом эфире в соцсети.

«С кошечкой все хорошо. Едем домой срочно греться», — сообщили специалисты.

Операция по спасению кошки продолжалась почти два часа. После того, как животное освободили, поместили в специальную сумку и отвезли в центр.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за всю историю спасательного отряда было обработано 5340 заявок от неравнодушных очевидцев, заметивших животных попавших в беду. За 11 лет добровольцами было спасено около 1,5 тысяч животных.