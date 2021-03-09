Ну углу Байконурской и Богатырского разлилось «озеро Байкал». Gazeta.SPb побывала на месте происшествия

Ну углу Байконурской и Богатырского разлилось &#171;озеро Байкал&#187;. Gazeta.SPb побывала на месте происшествия
На углу Байконурской улицы прорвало трубу. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Фотокорреспондент Gazeta.SPb.ru побывал на месте крупного разлива воды на углу Байконурской улицы и Богатырского проспекта в Приморском районе Петербурга. Как сообщили корреспонденту Gazeta.SPb.ru в Водоканале, заявка о вытекании поступила в 06:40, на место выехала бригада Водоканала.

На углу Байконурской улицы прорвало трубу. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Выяснилось, что произошел прорыв трубы диаметром 300 мм.

На углу Байконурской улицы прорвало трубу. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
На углу Байконурской улицы прорвало трубу. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

В 09:40 вытекание было локализовано. Вода у местных абонентов есть.

На углу Байконурской улицы прорвало трубу. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
На углу Байконурской улицы прорвало трубу. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Сейчас работы продолжаются, ликвидируется вытекшая вода с проезжей части — ее очень много. Движение автомобилей по Байконурской улице закрыто.

На углу Байконурской улицы прорвало трубу. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
На углу Байконурской улицы прорвало трубу. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Фотографии выложили также очевидцы происшествия. По их словам, скоро аварийный участок может из-за холодной погоды превратиться в каток. Они советуют надевать коньки и добавляют: «Эпическое первое фото… Туда корабликов и пиратов добавить».

На углу Байконурской улицы прорвало трубу. Фото: ДТП и ЧП/ВКонтакте

Также они называют место происшествия «Байконурским разливом» и «озером Байкал».

На углу Байконурской улицы прорвало трубу. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин
На углу Байконурской улицы прорвало трубу. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Напомним, ранее, 6 февраля, на Петергофском шоссе произошла коммунальная авария. У переезда на Ленинградский электромеханический завод прорвало трубу с холодной водой. Водой была залита вся проезжая часть, машинам приходилось ехать по «ледяной каше».

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