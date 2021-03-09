Ушла из жизни звезда российского авантюрного детектива Татьяна Полякова

Ушла из жизни звезда российского авантюрного детектива Татьяна Полякова
Татьяна Полякова. Фото: wikipedia.org / Dmitry Rozhkov / CC-BY-SA-3.0

Во Владимире умерла звезда российского авантюрного детектива Татьяна Полякова. Ей был 61 год.

Последние несколько лет писательница умерла от онкологического заболевания.

Прощание пройдет в среду, 10 марта, в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре, сообщает ТАСС.

Татьяна Полякова написала более 90 детективных романов. По некоторые из них сняли фильмы — «Тонкая штучка», «Черта с два», а также сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что известный петербургский журналист, ведущий передачи «Гражданин и закон» Станислав Мелейко умер 7 марта. Ему было 84 года. Мелейко умер после продолжительной болезни.

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