Ушла из жизни звезда российского авантюрного детектива Татьяна Полякова

Во Владимире умерла звезда российского авантюрного детектива Татьяна Полякова. Ей был 61 год.
Последние несколько лет писательница умерла от онкологического заболевания.
Прощание пройдет в среду, 10 марта, в 10:00 в Свято-Успенском Княгинином монастыре, сообщает ТАСС.
Татьяна Полякова написала более 90 детективных романов. По некоторые из них сняли фильмы — «Тонкая штучка», «Черта с два», а также сериалы «Как бы не так», «Строптивая мишень» и «Тень стрекозы».
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что известный петербургский журналист, ведущий передачи «Гражданин и закон» Станислав Мелейко умер 7 марта. Ему было 84 года. Мелейко умер после продолжительной болезни.