В Петербурге ушел из жизни ведущий передачи «Гражданин и закон» Станислав Мелейко

Известный петербургский журналист, ведущий передачи «Гражданин и закон» Станислав Мелейко умер 7 марта. Ему было 84 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Союза журналистов Петербурга и Ленобласти. Мелейко умер после продолжительной болезни.

Станислав Мелейко начала работать на телевидении в 1970-м году. Сначала он работал корреспондентом, а потом стал комментатором и заведующий отделом. Наибольшую известность ему принесла программа «Гражданин и закон». Гостями программы были мэр Петербурга Анатолий Собчак, экс-губернатор Георгий Полтавченко, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, бывший зампред правительства Дмитрий Козак и другие.

В 1996 году вышел последний выпуск популярной программы «Гражданин и закон». Мелейко также работал над авторскими программами и репортажами для разных телевизионных и интернет-каналов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно о смерти телеведущего Ларри Кинга. В посте сказано, что Ларри Кинг скончался в возрасте 87 лет. В тексте также перечисляются многочисленные заслуги ведущего: он известен по всему миру благодаря своим шоу на американском телевидении.